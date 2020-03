Um Donneschdeg de Moie koum et op der Kräizung tëscht der N11 an dem CR119 zu engem Accident, woura 4 Autoe verwéckelt waren.

Éischten Informatiounen no goufen 2 Persoune blesséiert. Eng Spuer war blockéiert, wouduerch et och zu Zéifloss an deem Beräich koum.

Op der Plaz sinn 2 Ambulanzen an d'Pompjeeën aus der Stad, grad ewéi d'Police.

Géint 9.37 Auer koum et zu Käerjeng zu enger Kollisioun tëscht 2 Autoen. Och hei goufen 2 Persoune blesséiert. Zwou Ambulanze vu Péiteng waren op der Plaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Käerjeng.