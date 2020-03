Um Donneschdeg de Moie koum et op der Héicht vun der Näerzenger Gare zu engem Tëschefall. D'Rettungsservicer sinn op der Plaz.

Duerch deen Asaz, kënnt et och zu Perturbatiounen an Annulatiounen op der Streck tëscht der Stad a Péiteng/Rodange.

#CFLINFOS60 Retards et suppressions à prévoir.

Suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours en gare de Noertzange, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Pétange / Rodange. — CFLinfos (@CFLinfos) March 5, 2020

Wéi d'Police mellt, ass den CR165 tëscht Hunchereng an Näerzeng dann och fir den Trafic gespaart.

Schreiwes vun den CFL

En raison de l’intervention des secours à hauteur de la gare de Noertzange, la circulation des trains est perturbée sur la ligne 60. La circulation des trains est limitée à Bettembourg (pour les trains en provenance de Luxembourg) et en gare Noertzange (pour les trains en provenance de Rodange). Pour assurer le bon acheminement des voyageurs sur le tronçon susmentionné, durant l’intervention conjointe des services de secours et des services CFL, des bus de substitution sont mis en place. Ces bus effectueront la navette entre Esch-sur-Alzette et Bettembourg. Aucune donnée n’est disponible quant à la durée de la perturbation. Conscients des désagréments causés, les CFL invitent les voyageurs à consulter le site www.cfl.lu , ainsi que l’application CFL mobile pour de plus amples informations quant aux horaires et alternatives de circulation.