Kee Mënsch ass beim Feier zu Schued komm.

Zu Biissen an der Béiwener Strooss huet et an der Mëttesstonn an engem Haus gebrannt.

Déi lokal Pompjeeën haten dat Feier séier am Grëff. Et koum awer zu enger Dampentwécklung an et huet misste gelëft ginn.

© Klautjen © Klautjen

Et blouf beim Materialschued.