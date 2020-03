U sech sollten einfach Protokoller, déi een z.B. kritt, well ee falsch geparkt huet, direkt am Police-Fichier geläscht ginn, wa se bezuelt goufen.

Et schéngt, wéi wann d'Oppositioun de Policeminister François Bausch nawell kal erwëscht hätt. An der zoustänneger Chamberskommissioun gouf en Donneschdeg de Mëtteg iwwert de Progrès um Gesetzestext a Punkto Dateschutz bei der Police diskutéiert. Ma heibäi ass erauskomm, dass Donnéeën, déi scho längst hätte misse geläscht ginn, et nach ëmmer net sinn. An dat ouni, dass de Minister dovu wousst.

Protokoller, déi ee kritt, wann een zum Beispill falsch geparkt huet, missten direkt aus dem Fichier vun der Police geläscht ginn, soubal se bezuelt sinn. Doriwwer ware sech Regierung an Deputéiert eens. An dass dat och direkt géif geschéien, hat de Policeminister François Bausch virun e puer Méint och ëffentlech annoncéiert. Ma duerch e konkrete Fall ass erauskomm, dass dat nach ëmmer net gemaach gouf.

Extrait Gilles Roth

Den CSV-Deputéierte Gilles Roth: „Mir hu geduecht mir wieren duerch de Bësch, mä hei ass eng ganz Chamber reegelrecht, op gutt Lëtzebuergesch gesot, veräppelt ginn. De Minister huet viru véier Méint héich an helleg versprach AT'en, dat heescht Protokoller, déi der kritt, wann der d'Parkdauer iwwerschratt hutt oder wann der falsch parkt, dass déi géifen aus dem Fichier erausgeholl ginn, soubal se géinge bezuelt ginn. Mir hunn en haut mat engem konkrete Fall konfrontéiert, wou dat net de Fall ass. Dunn huet de Minister effektiv misste viru senger Verwaltung agestoen, dass dat net de Fall wier. Et war dunn eng hefteg Diskussioun an dunn hu mer de Minister zumindest derzou beweegt kritt, fir dass en dann nach haut soll e formellen Uerder un d'Police schreiwen, fir dass all déi Avertissements taxés géife geläscht ginn.“

Effektiv schéngt d'Erklärung, fir deen net ausgefouerten Uerder, een technesche Problem ze sinn. Ma de Minister huet nach eng Kéier ënnerstrach, dass d'Police dës Fuerderung elo trotzdeem direkt misst ëmsetzen.

De François Bausch: „Ech sinn och, muss ech soen, net esou frou doriwwer, dass dat nach ëmmer net geschitt ass an duerfir wäert ech dat och elo schrëftlech nach eng Kéier matdeelen iwwert eng ministeriell Uweisung, dass dat endlech soll geschéien. Ech hätt gär, dass dat geschitt. Dat war meng Meenung nach ëmmer an déi huet och net geännert. An ech sinn och net frou, dass dat net geschitt ass, mä bon.“

Dat hei wier och bei Wäitem net dee wichtegste Punkt, wat dat neit Gesetz ugeet, esou nach de Minister. A beim Recht wier ee scho gutt virukomm. Och d'Deputéiert hu sech souwäit zefridde gewisen, mat der Aarbecht, déi de Minister hinne bis ewell presentéiert huet. Enn Mee wëllt de François Bausch der Kommissioun dann een éischte schrëftlechen Avant-Projet virleeën.