Ëmmer nees gi Leit matzen op der Strooss oder un der eegener Hausdier vu Friemen ugeschwat, déi Sue sammele géingen.

Zanter ugangs des Joers goufen der Police méi wéi 30 Fäll vu falsche Kollekte gemellt. Dëst op ënnerschiddleche Plazen: op Parkingen, a Foussgängerzonen, un der Hausdier oder op ëffentleche Plazen. A verschiddene Fäll sinn et Kanner a Jugendlecher, déi no Done froen a virginn, am Numm vun enger Organisatioun Spenden ze sammelen.

Wéi soll een a esou engem Fall virgoen? En Doute soll een d'Police kontaktéieren a kenger Persoun eppes ginn, där een net gleeft.