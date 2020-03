Ënnert anerem de Secteur vun der Horesca huet scho Verloschter wéinst dem Coronavirus. D'Hotelieren hunn zum Deel Abousse vu bis zu 40 Prozent.

D'Regierung ass prett, fir de Betriber ënner d'Äerm ze gräifen, déi duerch den Ausbroch vum Coronavirus ekonomesch Schwieregkeete kréien, d'Zil wier et d'Leit an der Aarbecht ze halen. Datt scho Betriber zu Lëtzebuerg Verloschter hunn, wéisst ënnert anerem de Secteur vun der Horesca. D'Hotelieren hunn zum Deel Abousse vu bis zu 40 Prozent. D'Auswierkungen op d'Hotellerie sinn den Ament scho staark ze spieren. Aktuell geet ee vun engem Minus vu 40 Prozent aus, esou de François Koepp, Generalsekretär vun der Horesca.

De Wirtschaftsminister Franz Fayot sot am RTL-Interview, datt Lëtzebuerg eng kleng an oppen Ekonomie wier an dofir och hei am Land negativ Effekter net wäerten ausbleiwen.

Duerch geziilt Moossname wéilt d'Regierung dësen Impakt offiederen. Esou kann d'Instrument vun der Deelzäitaarbecht a Fäll agesat ginn, wa Betriber finanziell Schwieregkeeten duerch d'Repercussioune vum Coronavirus hunn. Hei kann de Staat bis zu 80 Prozent vun de Salaireskäschten a verschiddene Fäll iwwerhuelen.

Een Instrument dat wärend der Finanzkris 2008/2009 vill agesat gouf a gutt gehollef hätt. Den Ament kann een de Käschtepunkt vun esou enger Mesure nëmme ganz schwéier aschätzen. De Franz Fayot: "Mir sinn determinéiert, fir eis dat eppes kaschten ze loossen, well et sech och gewisen huet 2008/2009, datt et gutt war, datt d'Betriber hir Leit konnten halen och wärend der Krisephas, fir dann duerno erëm richteg duerchzestarten. Et ass ee Mechanismus, op deen och d'Betriber aus dem Horesca wäerten an den nächste Wochen zréckgräifen. Et ass eng ganz dynamesch Situatioun, déi sech vun Dag zu Dag kéint änneren. An dofir misst ee permanent d'Situatioun evaluéieren.

RTL-Artikel: Coronavirus - Haarde Coup fir d'Luxair, de Fluchplang gëtt ugepasst

RTL-Artikel: Coronavirus - Gesondheetsministere berode sech zu Bréissel iwwert d'Situatioun an Europa