E Samschdeg de Mëtteg géint 3 Auer gëtt an der Stad den éischte Fraestreik hei am Land organiséiert.

D'Plattform "Journée internationale des femmes" huet dozou opgeruff a wëll d'Leit mobiliséiere fir matzemaachen. Da geet de Cortège vun der Plëss an der Stad erof bei d'Rotonden.

© JIP

Hannergrond sinn d'Ongläichheeten, déi et nach ëmmer tëscht Mann a Fra ginn. Besonnesch wat d'Care-Aarbecht ugeet, also d'Fleeg vun engem aneren. Déi bleift zum gréissten Deel nach ëmmer un de Fraen hänken. D'Aarbecht am Stot ass eng Aarbecht, déi onsiichtbar bleift a gratis ass, an dofir net déi Opmierksamkeet kritt, déi se bréicht.