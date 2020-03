D’Beetebuerger Pompjeeën an déi vun Diddeleng ginn op engem Terrain an der Industriezon Riedgen zesummegeluecht.

Déi Decisioun hunn den CGDIS an den Inneministère geholl. Eng Decisioun, déi awer der Beetebuerger Gemeng an och de Fräiwëllegen vum CIS Beetebuerg sauer opstéisst, wéinst dem Site, wou den Zenter hikënnt, mä och, well hir Propose fir een Terrain mol net consideréiert gi wier. Et hätt keen Dialog bestanen, ass et de Reproche.

AUDIO: CIS Beetebuerg net zefridde mam Site / Rep. Nadine Gautier (7.3.2020)

An et ass kee Sujet, deen eréischt zanter e Freideg datéiert. Schonn d'lescht Joer am Mee hat den DP-Deputéierten a Beetebuerger Schäffen Gusty Graas eng Fro un d'LSAP Inneministesch Taina Bofferding adresséiert, an do ënnert anerem de Manktem un Dialog opgeworf.

Gusty Graas: "Mir hu méi wéi eemol missten intervenéieren. De Laurent Zeimet als Buergermeeschter war och ganz aktiv. Elo ass d'Decisioun eis also definitiv matgedeelt ginn. Mir hätten eis allerdéngs do e verbesserten Dialog erwaart. Wuel wëssend, wéi gesot, datt den CGDIS kompetent ass, déi Decisioun ze huelen. Mä et duerf ee net vergiessen, hei geet et ëm zwou grouss Gemengen. An d'Gemeng Beetebuerg ass jo net onbedéngt déi klengst."

An engem oppene Bréif un de Verwaltungsrot an d'Direktioun vun CGDIS ginn déi Fräiwëlleg vun de Beetebuerger Pompjeeën op de selwechte Wee. Hätt ee just kuerz sech mat hinnen un een Dësch gesat, wier de Sujet vum Dësch, esou de Marc Loess Mannschaftsvertrieder a fräiwëllegen Ambulancier. Allerdéngs wier dat net geschitt. Mam Site, deen elo fir d'Zesummeleeë vun de Pompjeeë Diddeleng a Beetebuerg feststeet, wier een net ganz zefridden.

Marc Loess: "Well dee praktesch méi zu der franséischer Säit läit a mir soen, en hätt op enger anerer Plaz, op engem Site, dee mir virgeschloen hunn, besser geleeën. Well mir musse jo bedenken, mir hunn Jugendlecher mat 16 Joer, déi schonn Déngscht maachen. Wéi sollen déi dohinner kommen? An den Zenter gëtt do och net richteg gesinn."

Eng 40 Leit hunn den oppene Bréif vun de Fräiwëllege Pompjeeë vu Beetebuerg ënnerschriwwen, fir hiren Desaccord mam CGDIS auszedrécken. Eng 40 Leit op 100 Fräiwëllegen, déi do schaffen.

D'Inneministesch Taina Bofferding (LSAP), den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana (LSAP) an den Alain Becker, President vum Verwaltungsrot vum CGDIS (fréieren LSAP Conseiller: trotz dëser Constellatioun, déi de Site vum Interventiounszenter vun der Kategorie 4 decidéiert huet, wëll den DP-Schäffe Gusty Graas net vun engem ofgekarterte Spill schwätzen.

Gusty Graas: "Natierlech ass et ni vun Nodeel, wa Leit vun enger selwechter Bluttgrupp Decisiounen ze huelen hunn, ouni dat direkt z'ënnerstellen. Mä dat ass net vu Nodeel."

Ma fir déi Fräiwëlleg ass net nëmmen déi feelend Kommunikatioun e Problem, mä och eng weider Ausso:

Marc Loess: "Et ass zum Beispill, wéi de Generaldirekter gesot huet, deen Zenter soll just nach vun Haaptberuffleche besat ginn. Da soe mir eis als Fräiwëlleg, firwat solle mir nach a Coursë goen, firwat Exame maachen, wou mir eis Wochen ofstriewelen, da brauche mir dat jo net, da kéinte mir grad esou gutt an d'Vakanz goen."



Ronn 3.000 Asätz ginn iwwregens am Joer vum CIS Beetebuerg gefuer.