Bei der Justifikatioun gouf d'Budget-Strategie vu Lëtzebuerg, déi virsiichteg ass, ervirgehuewen.

Och d'Situatioun beim Zentralstaat wier favorabel. D'Piliere vun der Lëtzebuerger Wirtschaft si stabel, fannen d'Ratingsagencen. D'Finanzplaz, de Moteur vum Wuesstem géif sech gutt schloen, och well een hei op gréng Finanzen an Digitaliséierung géif setzen. Allerdéngs verweisen déi zwou Ratingagencen an hirer Nott och op d'Konsequenzen, déi een duerch de Brexit, d'Ofschotte vun anere Wirtschaften an de Coronavirus z'erwaarden huet. Lëtzebuerg hätt awer d'Moyenen, fir déi ze maîtriséieren.

Communiqué

Double confirmation du « AAA » du Luxembourg par Fitch et DBRS (07.03.2020)

Communiqué par: Ministère des Finances Le vendredi 6 mars 2020, deux agences de notation - Fitch et DBRS - ont reconfirmé chacune le maintien de la notation « AAA » du Luxembourg, avec perspective stable.

Pour Fitch et DBRS, les finances publiques saines et soutenables du Luxembourg restent ses principaux atouts au niveau international. Fitch relève plus particulièrement la stratégie budgétaire prudente du gouvernement, qui repose sur deux piliers: le respect de l'objectif à moyen terme (OMT) de +0,5% du PIB et le maintien de la dette publique en-dessous de 30% du PIB. Parmi les rares pays bénéficiant d'un « AAA », le Luxembourg est celui affichant la dette publique la plus faible, avec un ratio de 23% du PIB en 2019.

DBRS rappelle de son côté que la situation budgétaire de l'Administration centrale s'est caractérisée par un excédent au cours des années 2018 et 2019, et met en avant l'environnement politique stable et le cadre institutionnel robuste du Luxembourg.

Les deux agences de notation attestent que les fondamentaux de l'économie luxembourgeoise restent solides, et que la place financière reste l'un des principaux moteurs de la croissance du pays. DBRS reconnaît également les efforts entrepris par le gouvernement afin de favoriser la finance durable, d'accompagner la digitalisation de la société et de diversifier l'économie luxembourgeoise vers d'autres secteurs à haute valeur ajoutée.

En ce qui concerne les risques pouvant influer sur l'évolution de la conjoncture, les agences indiquent les conséquences possibles du Brexit, les risques économiques que fait courir le virus Covid-19, l'évolution de la fiscalité internationale des entreprises et un éventuel revirement protectionniste au niveau de l'économie mondiale. Malgré un environnement extérieur beaucoup moins favorable et des incertitudes grandissantes, les agences considèrent que les risques pour le Luxembourg sont maîtrisés, et que le pays dispose des moyens pour faire face à des chocs éventuels.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: « Le « AAA » du Luxembourg, confirmé une nouvelle fois par les agences DBRS et Fitch, est synonyme de la solidité de l'économie de notre pays. L'analyse des agences souligne que le pays est bien préparé pour faire face aux aléas d'une conjoncture potentiellement fébrile. DBRS et Fitch attestent à nouveau que les efforts menés par le gouvernement, visant à préparer l'avenir du pays, portent leur fruits, en créant un cadre propice aux investissements durables et à une croissance intelligente et inclusive. »