D'Serie un Abréch uechtert d'Land geet weider: an der Nuecht op e Samschdeg waren e puer Onéierlecher ënnerwee.

Dat zu Ettelbréck an der Avenue Lucien Salentiny, zu Penneng an der Rue de Crauthem, zu Konter an der Rue des Près an zu Nidderaanwen um Trenker.

Weider mellt d'Police, dass tëscht 1.30 an 2.30 Auer an der Nuecht zu Klierf op der Sang 700 Kilo Koffer geklaut goufen. Onbekannter hätten hei d'Paart vun enger Firma opgemaach an e puer Rulle Koffer matgoe gelooss. D'Spueresécherung war op der Plaz.