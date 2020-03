D'LSAP wielt e Sonndeg op hirem ordinäre Kongress zu Käerjeng en neie Parteipresident. Eenzege Kandidat ass den Yves Cruchten.

De Posten ass fräi ginn, nodeems de Franz Fayot Wirtschaftsminister ginn ass. Um internationale Fraendag hunn d'Sozialiste fir d'éischte Kéier e reng weibleche Kongressbüro. D'Presidentin an d'Vize-Presidentin vun den LSAP-Frae Maxime Miltgen an d'Tina Koch hunn eng Motioun am Sënn vun der Gläichberechtegung presentéiert. "Mir kënnen zefridde sinn, dass mer d'Paritéit an der Chamber hunn, och wann dat éischter en Zoufall war", sot d'Maxime Miltgen, an och, datt d'Taina Bofferding an d'Paulette Lenert als Ministeschen eng gutt Aarbecht géife maachen.

Doriwwer eraus géifen et awer wéineg Liichtblécker ginn: d'LSAP wier mat Ausnam vun der ADR déi eenzeg Partei gewiescht, déi 2018 nëmme mat männleche Spëtzekandidate fir d'Chamberwalen ugetruede sinn. D'Maxime Miltgen huet sech dofir fir paritär Lëschte bei deenen nächste Walen ausgeschwat.