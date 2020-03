7 Verbänn aus der nationaler Landwirtschaft an och déi national Agrar-Chamber sinn zu Senneng mat derbäi. Et geet ëm d'Visiounen an Defien zum Klimawandel.

Op Invitatioun vum Premier Bettel an dem Agrarminister Schneider, grad wéi de Ministeren déi fir de nationalen Energie-a Klimaplang responsabel sinn, Turmes an Dieschbourg, kënnt et zu engem Austausch mat de Vertrieder aus dem Agrar-Secteur, iwwert hir Visiounen an Defien zum Klimawandel. 7 Verbänn aus der nationaler Landwirtschaft , an och déi national Agrar-Chamber sinn zu Sennëng mat derbäi. Am Nomëtteg ass och e Point-presse geplangt.