An der Wunnengsnout ass d'Gestion locative sociale ee vun de villen Instrumenter, déi d'Regierung wëll verstäerkt asetzen.

D'Zil vun deem Instrument ass et, eidel Privatwunnenge fir Leit mat klengem Akommes ënnert dem Marchéspräis ze verlounen. Proprietäre kréien an deem Fall zwar tëscht 30 bis 40% manner Loyer eran, mä d'Gestioun vun der Locatioun gëtt konventionéierte Partner iwwerlooss an et si puer steierlech Erliichterunge virgesinn.

De Logementsministère huet e Méindeg de Moie mat den aktuell 29 Partner – Gemengen an Associatiounen - eng nei Konventioun ënnerschriwwen. Dem grénge Minister Henri Kox ass et awer haaptsächlech drëm gaangen, de Partner an de Proprietären, déi matmaachen "Merci" ze soen, mä awer och de Message weiderzeverbreeden: "Liewen an d'eidel Wunnengen erabréngen" an "Locatairen dringend hëllefen".

Aktuell sinn bal 1.000 eidel Wunnengen duerch d'Gestion locative Socaile mobiliséiert ginn.