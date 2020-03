Wéi d'Escher Gemeng e Méindeg de Mëtteg matgedeelt huet, gëtt d'Kavalkad mam traditionellen Ëmzuch e Sonndeg annuléiert.

Och d'Soirée brésilienne "One Night in Rio", de Kannerfuesbal an déi 1. Escher Kapesëtzung si vun der Annulatioun betraff. Grond ass d'Gefor vun enger Infektioun mam Coronavirus op esou engem groussen Evenement. Et sollt déi 19. Editioun sinn.

Dës Lescht goufe schonn eng Partie gréisser Evenementer wéinst der Gefor virun der Verbreedung vum Coronavirus ofgesot, dorënner d'Ex-Fréijoersfoire, de Relais pour la Vie an de Postlaf.