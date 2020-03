Am Lokale mellt de CGDIS e Kichebrand ne Méindeg am fréien Owend an der Munnerefer Strooss zu Fréiseng.

Déi lokal Secouriste goufen vun de Kolleege vun Uespelt, Diddeleng, an dem Réiserbann ënnerstëtzt. Et blouf beim Materialschued.