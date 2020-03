Fir d'Verbreedung vum Coronavirus am Grand-Duché anzedämmen, goufen eng Partie gréisser Evenementer ofgesot.

D'Santé huet recommandéiert, all Veranstaltung, bei där méi wéi 1.000 Persounen an engem zouene Raum zesummekommen, soll ofgesot oder verréckelt ginn. Hei en Iwwerbléck vun den annuléierte Manifestatiounen:

Evenementer/Foiren/Concerten

D'Technik-Foire ICT-Spring, déi eigentlech den 12. an 13. Mee sollt ofgehale ginn, gëtt wéinst der Gefor vum Coronavirus op e spéideren Datum verréckelt. Als neie Rendez-vous gouf de 7. an 8. Juli festgehalen.

Verréckelt ginn och d'Journée du rein (12. Mäer), d'Journée du sommeil (13. Mäerz) an de Jeudi musical (19. Mäerz). Den neien Datum gëtt zu engem spéideren Zäitpunkt matgedeelt.

D'Ex-Fréijoersfoire Springbreak sollt vum 12. bis de 15. Mäerz sinn, ma wéinst dem Coronavirus gouf se op den 2. bis 5. Juli verluecht.

Am Kader vun der Corona-Kris huet d'Compagnie La Baracca, Bologna d'Seancë vun hirem Spektal "Famiglie" (19.-23 Mäerz) missen ofsoen. Déi aner Evenementer am Kulturhaus zu Nidderaanwen sinn net vun der Annulatioun betraff.

De Concert vum Sänger a Rapper Gims, e Freideg, den 20. Mäerz an der Rockhal, muss och verréckelt ginn. Als neien Datum ass de 4. Abrëll virgesinn. Den Optrëtt vun der kanadescher Band Wolf Parade an de Rotonden, den 8. Mäerz 2020, fënnt wéinst der Covid-19-Kris net statt. Dat selwecht gëllt fir d'Show vum Dadju an der Rockhal (1. Abrëll) a vun De Gregori & Band am Atelier (15. Mäerz).

Sport



Vun der Fondation Cancer heescht et, dass de Relais pour la Vie, dee fir den 21. an 22. Mäerz 2020 virgesi war, ofgesot gouf.

De 15. Mäerz sollt déi éischt Course op der Strooss dës Saison sinn, ma wéinst dem Coronavirus hunn d'Organisateure gehandelt: dëst Joer ass kee Postlaf an der Stad.

Kavalkaden/Fuesbaler

D'Escher Gemeng huet matgedeelt, datt d'Kavalkad zu Esch mam traditionellen Ëmzuch e Sonndeg, de 15. Mäerz annuléiert gouf. Och d'Soirée brésilienne "One Night in Rio", de Kannerfuesbal an déi 1. Escher Kapesëtzung si vun der Annulatioun betraff. Et sollt déi 19. Editioun sinn.

De Schäfferot vun der Stad Réimech huet decidéiert, d'Festivitéiten am Kader vum Weekend vun Halleffaaschten z'annuléieren. Dorënner falen d'Festlechkeete vun der Réimecher Musek, de Kannerfloumaart an d'Kavalkad.