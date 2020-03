Ënner anerem ginn am Joer eng 55 Millioune Kaffiskapsele an awer och ronn 100.000 Euro a Schäiner a Mënz ewechgehäit.

Am Land gëtt iwwert déi lescht 5 Joer gekuckt manner an déi schwaarz Poubelle gehäit: dëst ass e Minus vu ronn 13 Prozenter.

Wéi et aus der sougenannter "Restabfall-Analyse" ervirgeet, déi en Dënschdeg presentéiert gouf, hunn am Joer 2018 d'Awunner eng 194 Kilo Knascht op de Kapp ewechgehäit. 2013 waren dat nach 30 Kilo op de Kapp méi.

En Drëttel vum Knascht, deen an der Poubelle lant, ass Bio-Offall, ee Fënneftel si Metaller respektiv sougenannt Problem-Offäll, en anere Fënneftel mécht Pabeier a Kartrong aus.

Interessant ze notéieren, datt an der Moyenne d'Joer eng ronn 956 Tonne metalle Kaffi-Kapselen ewechgehäit ginn, dëst mécht bal 55 Milliounen eenzel Kapselen aus.

An och Geldschäiner an Mënzen ginn an de Poubelle fonnt: der Analyse vum Nohaltegkeetsministère no chiffréiert sech d'Zomme vun de Suen, déi ewechgehäit ginn, d'Joer an der Moyenne op 100.000 Euro.

Wat de Plastik ugeet, dee net recycléiert gëtt, fält largement dee gréissten Deel duerch Zigarettestëmp un, dat virun dem Plastik, deen duerch Ouerestëppler, Schallimoen a Becheren entsteet.

De Fazit ass fir d'Ministesch Carole Dieschbourg kloer. Wann all Gemengen an d'Ofall-Syndikater géifen déi obligatoresch Recycling- an Offall-Trennsystèmer aféieren, kéint bis zu 64 Prozent vum Knascht am Reschtoffall agespuert ginn.

An de Gemengen, wou den Offall um Gewiicht vun der Poubelle verrechent gëtt, passen d'Leit och besser op, wat um Enn an de Kiwwel kënnt. Wann iwwerall esou géif ofgerechent ginn an net einfach e globale Präis pro Poubelle, kéint d'Quantitéit Knascht ëm ronn 75 Kilo op de Kapp erofgoen.

Fir d'Analyse vum Reschtoffall goufen d'Poubellen a 16 Gemengen iwwert en halleft Joer ausgewäert an den Offall manuell zortéiert an no 30 Kategorien agedeelt.