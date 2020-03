En Dënschdeg den Owend huet de Gesondheetsministère matgedeelt, datt sech eng 6. an eng 7. Persoun hei am Land mam Coronavirus infizéiert hunn.

Wéi d'Santé an engem Communiqué schreift, wier eng Persoun aus den USA an déi aner aus der Schwäiz erëmkomm.

Wie sech iwwert de Coronavirus informéiere wëll, kann dat iwwert d'Hotline 8002 8080 maachen oder iwwert den Internetsite vum Gouvernement. Wann ee sollt mengen, Symptomer ze hunn, an ee grad aus enger Risikoregioun zeréck heem koum, soll een net bei den Dokter oder an d'Urgence goen, mä d'Hotline uruffen. Well ee soss aner Persoune kéint mam Coronavirus ustiechen.

Den Owend ass iwwerdeems och de virtuelle Sommet vun den EU Staats a Regierungscheffen no gutt 2 an enger hallwer Stonn op en Enn gaangen op där iwwert déi verschäerfte Situatioun berode ginn ass.

De franséische President Emmanuel Macron huet dono getwittert datt Europa alles maache misst wat op gesondheetlechem a wirtschaftlechem Gebitt néideg ass. Wat de Coronavirus ugeet dierft ee keng Plaz fir Spekulatiounen an Instabilitéit loossen huet de Macron verlaangt. De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel huet seng Amtskolleegen dozou opgeruff, national Mesuren ze koordinéieren.

E Mëttwoch ass an deem Kontext hei zu Lëtzebuerg en exzeptionelle Regierungsrot an e Briefing Mëttes um 3 Auer.

Schreiwes vum Gesondheetsministère

COVID-19 au Luxembourg: 6e et 7e cas (10.03.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé La Direction de la santé informe qu'un sixième et un septième cas infectés avec le coronavirus COVID-19 ont été diagnostiqués aujourd'hui. La sixième personne a séjourné aux Etats-Unis et la septième revient de Suisse.

Les personnes concernées sont prises en charge selon la procédure habituelle. Actuellement, la progression du virus diffère de celle des pays avoisinants, car jusqu'ici, toutes les personnes diagnostiquées au Luxembourg ont été contaminées à l'étranger.

La Direction de la santé continuera à informer le public de manière régulière.

Le public est invité à consulter la FAQ disponible sur le site www.gouvernement.lu/coronavirus pour les renseignements d'ordre général et les gestes de prévention à adopter ou d'appeler la hotline sous le numéro 8002 8080.

Le gouvernement tient à rappeler que les personnes présentant des symptômes d'une infection (toux, fièvre ou problèmes respiratoires) et rentrant d'une zone à risques, ne doivent pas se rendre chez le médecin ou aux urgences, mais sont censées appeler le 8002 8080 ou, en cas d'urgence, le 112. Finalement, elles sont appelées à ne pas rendre visite à des personnes vulnérables.