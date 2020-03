Och d'Luxair reagéiert natierlech op d'Repercussioune vun der Corona-Epidemie an adaptéiert de Fluchplang entspriechend.

Sou ginn all Italien-Vollen bis freides, den 3. Abrëll inclus gestrach: dëst sinn d'Destinatiounen Mailand, Roum, Venedeg a Florenz.

Et ginn awer bannent den nächsten Deeg nach 4 Vollen vum Findel eraus: zwee op Mailand (12. an 13. Mäerz) an zwee op Roum (12. an 15. Mäerz).

Nom 15. Mäerz da flitt d'Luxair fir 3 Woche keng italienesch Fluchhäfen méi un.

D'Saison vu Luxair Tour fänkt iwwerdeem eréischt Enn Abrëll un, wou nach keng Decisiounen geholl goufen.

Fir all annuléiert Volle ginn d'Luxair-Clientë komplett rembourséiert.

Wéi RTL vun der Luxair-Direktioun confirméiert krut, huet d'Epidemie och Repercussiounen op d'Frequenz vu Flich op eenzel anere vun den 22 Destinatiounen, wéi op München, London, Genève, Paräis oder och Hamburg.

Et gëllt sech virun all Depart um Site luxair.lu iwwer méiglech Adaptatiounen ze renseignéieren.

Wéi et bei der nationaler Airline heescht, géif d'Frequenz ëm bis zu 15% erofgesat ginn, bannent de nächsten Deeg a Wochen kéint deen Taux nach klammen. Et evaluéiert Een d'Situatioun vun Dag zu Dag.