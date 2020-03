Vun deem Montant ginn d'Ponts et Chaussées aus. An där Zomm dra si Personalkäschten a Fraise fir de Knascht, deen duerch de Littering ufält, ze entsuergen.

Den Aarbechtsopwand fir d'Stroossebauverwaltung ass mat bis zu 252.000 Aarbechtsstonnen iwwer déi läscht 6 Joer verdeelt enorm.

Littering / Reportage Roy Grotz

Dat äntweren déi gréng Ministeren Dieschbourg a Bausch op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum ADR-Nord-Deputéierte Jeff Engelen.

PDF: Äntwert vum François Bausch a Carole Dieschbourg op eng parlamentaresch Fro vum Jeff Engelen

Weider heescht et, datt enger Analys aus dem Joer 2015 no an der Moyenne laanscht d'Autobunne pro Kilometer e Koup vun 216 Kilo Knascht gesammelt gouf. Fir d'Landstroosse chiffréiert sech dat Gewiicht pro Kilometer op 103 Kilo.

Op d'Gewiicht gekuckt maachen Dousen, Plastiks- a Glasfläsche bal 60% vum Littering aus.

Eng national Campagne "Offall kann déidlech sinn" thematiséiert den Ament d'Repercussioune vum Littering op d'Déieren a Béischten, déi kënnen agoen, wa se Fudder kréien, wou Glas oder spatz Metallstécker dra sinn.

D'Campagnë sinn een Deel, d'Ëmsetze vum nationalen Offall- a Ressourcëwirtschaftsplang en Aneren: sou solle mëttelfristeg Eewee-Verpackunge konsequent verhënnert oder awer reduzéiert ginn - d'Obligatiounen, déi duerch EU-Direktiven op Lëtzebuerg duerkommen, hunn d'Zil vun der Null-Offall-Strategie.

Littering kann och finanziell wéidoen: sou kascht et 49 Euro, wa Pabeier oder en Zigarettestomp ewechgehäit gëtt, beim illegalen Entsuerge vun engem elektreschen Apparat sinn 145 Euro fälleg. Dës Sanktioune sollen nach no uewen adaptéiert ginn, wann d'Legislatioun iwwert den Offall ugepasst gëtt.

Op de Wee vu sozialen Aarbechtsmesuren, fir, amplaz Strofen, den Dreck laanscht d'Stroossen anzesammelen, sou wéi et den Deputéierten Engelen proposéiert, reagéieren d'Ministeren éischter retizent a froe sech, ob domat de Problem vum Littering net erofgespillt gëtt.