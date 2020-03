Keen Dialog mat de Fräiwëllegen, keng Consideratioun vun hirer Propose an allgemeng wär et kee gudde Standuert. Dat war d'Kritik vum CIS Beetebuerg.

De CIS Beetebuerg hat jo an engem rezente Bréif un de Verwaltungsrot an d’Direktioun vum CGDIS de Standuert kritiséiert. Et geet ëm de Site vum geplangten neien Interventiounszenter an der Industriezone op Riedgen, wou d'Beetebuerger an d'Diddelenger Pompjeeën eventuell zesummegeluecht ginn. Kritik déi d'Direktioun vum CGDIS esou net wëll stoe loossen.

Tensiounen ëm CGDIS-Zenter - Reportage Annick Goerens

Am Allgemenge géinge Fräiwëlleger bei Froen iwwer e potentielle Standuert vun engem neien Interventiounszenter wéineg bis guer net gefrot ginn. Donieft wär een och ofhängeg vun den Terrainsméiglechkeeten an an dësem spezifesche Fall hätt de CGDIS dëse Projet geierft vun der Gemeng Diddeleng, erkläert den Direkter vum CGDIS Paul Schroeder. D'Beetebuerger Pompjeeë kritiséieren donieft de Standuert an der Industriezon op Riedgen.

Do géing de gréissten Deel vum Asazberäich a Frankräich leien.



Den Direkter vum CGDIS reagéiert: „Dat kann ech sou elo net bestätegen. Dass jo net, dass mer een Zierkel huelen an ee Krees do ronderëm dréinen. Mee mir maache Kaarte mat Isochronen, wéi laang et dauert bis wouhinner vun engem Standuert aus ee kënnt. An vun dem Punkt den do festgehale ginn ass, couvréiert ee souwuel Diddeleng wéi Beetebuerg an op der anerer Säit Richtung Südoste soen ech mer, dass mer och do ideal leien, fir eben och do eng Ausstralung Richtung Réimech ze hunn. Wat eben och ee Punkt war fir dass mer de Site do gewielt hunn.“



Eng aner Kritik déi de Generaldirekter wëll relativéieren, ass déi, dass Fräiwëlleger a Jugendlecher déi nach kee Führerschäin hunn, net gutt mam ëffentlechen Transport bei den neien Zenter kéinte kommen. Dat wär nämlech eng Problematik, déi sech och bei anere Standuerter gestallt hätt an déi irrelevant wär.



„Aus dem einfache Fait, dass duerch d'Volatilitéit vun de Fräiwëllegen, déi di bäikommen an déi di ophalen, di Plaze wou d'Leit wunnen, souwisou permanent wiesselen. Dat heescht dat ass net e Facteur fir eng Standuertfro ze klären. Dat hunn ech gesot. Ech hunn gesot déi éischt Departe wäerten do an alle Fäll ëmmer vu Leit assuréiert ginn, déi sech am Zenter ophalen an dass et doduerch och net zu Zäitverloschter kënnt fir eben d'Couverture vun der enger oder anerer Uertschaft.“



Stëmmt de Reproche dann, dass d'Direktioun vum CGDIS guer keen Dialog mam CIS Beetebuerg gesicht huet?



„Loosse mer sou soen, mir hunn ni e Gespréich refuséiert. Virun dem oppene Bréif war och keng Demande un d'Direktioun gestallt ginn, fir sech ze gesinn, soss hätte mir der Demande och Rechnung gedroen. Dat do ass elo een Hin- an Hier. Ech mengen ech si bereet fir elo eng Kéier bei d'Kolleeginnen a Kolleege vu Beetebuerg ze goen an hinnen dat dann och z'erklären.“



Donieft präziséiert de Paul Schroeder, dass natierlech kee géing zu enger Fusioun forcéiert ginn. Wann déi Fräiwëlleg vu Beetebuerg net wéilte mat den Diddelenger fusionéieren, da géing de Standuert zu Beetebuerg natierlech weiderhi bestoe bleiwen.