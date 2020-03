De Staatslabo huet zanter Enn Januar 300 Tester duerchgefouert. D’Kapazitéiten ass een am Gaang, an d’Luucht ze setzen.

De Staatslabo mécht den Ament d‘Tester bei Verdachtsfäll op de Coronavirus fir d‘Santé. Bis zu 250 Tester den Dag kéint ee maachen, och Privatlaboe kënnen elo op de Covid-19 testen. D‘Gesondheetsministesch huet e Mëttwoch och annoncéiert, datt vun nächster Woch un eng Zort Grippenzenter an de Maison Medicallen tëscht 8 a 16 Auer soll fonctionéieren.

Den Ament ass den Undrang an den Urgencen an an den Dokteschpraxe grouss. Ab viraussiichtlech e Meindeg ginn 3 Maison Medicalen eng am Norden, eng am Zentrum an eng am Süden daagsiwwer zu spezielle Grippenzentren.

300 Tester

De Staatslabo huet zanter Enn Januar 300 Tester duerchgefouert. D’Kapazitéiten ass een am Gaang an d’Luucht ze setzen. Bis zu 250 Tester den Dag kéint ee maachen. Déi éischt positiv Tester hu missen an engem Referenzzenter confirméiert ginn. Vun elo un muss dëst net méi gemaach ginn.

Dëst wier een internationale Protokoll gewiescht. Wann d’ Prouf am Labo ukënnt dauert et 5 Stonne bis ee Resultat do ass, esou den Direkter vum LNS Dr. Friedrich Mühlschlegel.

Och Privatlaboen zu Lëtzebuerg kennen zanter dëser Woch Tester maachen. RTL-Informatiounen no kéinten esou bis zu 500 Tester den Dag hei am Land gemaach ginn. Fir esou een Test brauch een eng Ordonnance vum Dokter.