Fir 4'900 Schüler an der Grondschoul – méi genee am Cycle 4.2, dem fréiere 6. Schouljoer, fänken haut d'Epreuves communes un.

Déi Tester, déi am ganze Land gläichzäiteg gemaach ginn, decidéiere mat wouhinner d'Kanner orientéiert ginn: an de klassesche Lycée, an de General, dat ass de fréieren Technique, oder an de Modulaire.

Am Ganze mussen déi knapp 5'000 Schüler 8 Tester maachen, iwwer 3 Woche verdeelt.

Haut geet et lass mam „Leseverständnis“ am Däitschen.