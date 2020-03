Do wou et méiglech ass, misst och dringend op Télétravail zeréckgegraff ginn.

Den CSV-President Frank Engel seet am RTL-Interview, datt d’steierlech Limitte fir Télétravail vu Frontaliere missten ausser Kraaft gesat ginn. D’Regierung misst dat direkt mat den Nopeschregiounen klären.

De Fränk Engel freet och manner Beweegungen am ëffentlechen Transport. Hie kann net richteg novollzéien, fir wat Evenementer a Rassemblementer vu Leit annuléiert ginn, iwwerdeems Leit sech weider an Zich drécken. Wat d’Schoulen ubelaangt, freet den CSV-President, datt spéitstens wann et um Territoire sollt Infektioune ginn, eng "länger Ouschtervakanz" ubruecht wier.

De grénge Mobilitéitsminister François Bausch reagéiert follgendermoossen : bei all de Mesurë géing et ëm d'Andämme goen an do misst ee Kompromësser agoen. D’Gesellschaft misst kënne weider funktionéieren. Duerch de Coronavirus an déi Mesuren déi schonn a Kraaft si wieren awer scho manner Deplacementer festzestellen.

Zur Fro vum Télétravail fir Frontaliere gouf et do Moien dann och eng Reaktioun vum LSAP-Wirtschaftsminister. De Franz Fayot sot : Et sinn Diskussiounen am Gaang mat de Nopeschlänner fir d’Accorden iwwert d’Net-Duebelbesteierung esou ze änneren, datt Frontaliere méi laang kënne vun doheem aus schaffen, ouni awer datt se dann an deem Land wou se schaffen an deem wou se liewe musse Steiere bezuelen. Kann dat dann direkt gemaach ginn? Dat hänkt vun de Nopeschlänner of, sou de Wirtschaftsminister.

De Franz Fayot huet de Moien och de Point gemaach iwwert d’Mesuren déi virgesi si fir d’Entreprisen, déi duerch d’Corona-Kris betraff sinn. Nieft der Kuerzaarbecht huet d’Regierung gëschter e Gesetzprojet op den Instanzewee bruecht fir bei „aussergewéinlechen Evenementer“ bis zu 200.000 Euro Hëllef u kleng a Mëttelbetriber kennen ze ginn.

Donieft wier een un d’EU-Kommissioun erugetruede fir d’Erlabnis ze kréie fir Betriber bis zu 500.000 Euro forfaitär Hëllef kennen ze ginn oder eng staatlech Garantie ze ginn, wann se Sue bei enger Bank wëlle léinen. Déi Mesurë géingen dem Franz Fayot no aktuell duergoen, mee et géing een all Dag d’Situatioun nei evaluéieren. Hie geet dovunner aus, datt nach méi Betriber déi nächst Deeg wäerten Hëllef ufroen. Déi lescht 7 Deeg hu 50 Betriber 0Kuerzaarbecht ugefrot.

Changementer an der Chamber

D'Chamber huet dann och an engem Communiqué bekannt ginn, dass international Versammlungen, sou wéi Deplacementer an d'Ausland bis den 3. Abrëll annuléiert, respektiv op en aneren Datum verréckelt gouf.

Och d'Gruppevisitten an der Chamber goufe bis den 3. Abrëll ofgesot, nei Visitte gi bis dohinner och net ageplangt. D'Kommissiounssëtzungen, sou wéi déi ëffentlech Seancen, solle wéi geplangt oflafen.