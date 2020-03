En Donneschdeg de Mëtteg huet den RTL Group gemellt, dass eng Persoun, déi am RTL-Gebai schafft, positiv op de Covid-19 getest gouf.

Sämtlech Mesurë fir d'Personal goufen ëmgesat.

De concernéierten Deel vum Gebai, wou d'Persoun schafft, gouf desinfizéiert. All d'Leit, déi eventuell am Kontakt stoungen, goufe preventiv Heem geschéckt an Tester gi gemaach.