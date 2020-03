Am Ganze ginn et 26 Infektiounen am Land. Dorënner ee Mann vu 94 Joer, deen an engem kriteschen Zoustand ass. Iwwer 90 Leit sinn a Quarantän.

De Coronavirus ass definitiv zu Lëtzebuerg ukomm an d'Situatioun huet sech an de leschte 24 Stonnen drastesch geännert, dat soten de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert wéi se en Donneschdeg den Owend no engem weideren extraordinäre Regierungsrot wéinst der Longekrankheet virun d'Press getruede sinn. Deem zweete bannent 24 Stonnen.

An de leschte 24 Stonne si weider Infektioune bäikomm. Am Ganze ginn et der elo 26 hei am Land. Dorënner ee Mann vu 94 Joer, deen an engem kriteschen Zoustand ass. Iwwer 90 Leit sinn a Quarantän.

Wéinst dëser Evolutioun huet d'Regierung missen weider, méi drastesch Mesuren huelen, déi an eisen Alldag agräifen.

Vun e Méindeg un an nach bis de 27. Mäerz also fir déi nächst zwou Woche sinn all d'Schoulen, d'Crèchen an d'Betreiungsstrukturen zou.

E Freideg de Moien informéiert den Educatiounsminister Claude Meisch iwwert all d'Detailer. D'Kanner sinn net a Quarantän an et ass och kee schoulfräi. Hausaufgaben an déi aner Kontakter mam Léierpersonal solle via E-mail ofgewéckelt ginn. Concernéiert Eltere kënnen op de Congé pour raisons familiales zréckgräifen.

Kanner si wuel net besonnesch riskéiert fir e schlëmme Verlaf vun der Krankheet ze hunn. Am Contraire, si hunn éischter manner, fir net ze soen keng Symptomer, mäi riskéiere vulnerabel Leit unzestiechen.

An deem Kontext huet de Premier Xavier Bettel och ënnerstrach, et wier fatal, d'Kanner an dësem Kontext vun de Grousseltere versuergen ze loossen.

Visitten an de Spideeler an den Alters- a Fleegeheemer si bis op Weideres verbueden.

Dat selwecht gëllt fir Evenementer vu méi wéi 100 Leit dobannen a méi wéi 500 Leit dobaussen. Donieft ginn och keng Sortië méi mat de Leit an den Altersheemer organiséiert.

An d'Regierung freet d'Spideeler de Mataarbechter aus dem Gesondheetswiesen kee Congé z'accordéieren. Grenzen zoumaachen wier wéinst der héijer Zuel u Frontalieren och am Gesondheetswiesen keng Optioun. Da kënne mer eis Spideeler zoumaachen, sou de Staatsminister.

Vulnerabel Persounen, wéi Leit iwwer 65 Joer, Persoune mat Autoimmunkrankheeten, Zocker, Häerzkreeslafproblemer oder Patienten, déi a Behandlung sinn, kréie recommandéiert, fir sech nëmmen ze deplacéieren, wann et wierklech néideg ass, a baussent de Stousszäiten akafen ze goen, an all Evenementer mat vill Leit z’evitéieren.

Den ëffentlechen Transport funktionéiert weider. Et wäerten zu de Stousszäiten awer méi Busser fueren, fir datt manner Leit beieneen op enkem Raum sinn.

D'Hotline vun der Regierung 8002 8080 ass antëscht esou iwwerlaascht, datt d'Regierung de Leit recommandéiert, fir d'éischt op de Site gouvernement.lu no Informatiounen kucken ze goen. Dee gëtt e Freideg de Moie komplett à jour gesat.

D'Paulette Lenert huet en Donneschdeg den Owend och erkläert, datt an Zukunft just nach déi Leit getest ginn, déi Komplikatiounen hunn. Et soll geschwënn d'Méiglechkeet vun enger "Auto-Quarantän" agefouert ginn an d'Méiglechkeeten, fir Télétravail ze maachen, sollen esou wäit wéi méiglech ausgenotzt ginn. Hei war d'Regierung zanter de leschten Deeg a Kontakt mat den Nopeschlänner.