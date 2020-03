De Bistum deelt mat, datt vun e Samschdeg un all d'Massen ofgesot sinn, dat bis den 3. Abrëll.

Hochzäiten a Kanddafe solle reportéiert ginn, d'Begriefnesser ginn am enke Familljekrees ofgehalen.

Och all Katecheten-Aktivitéiten gi bis op Weideres ausgesat.

D'Diere vun de Kierchen an de Kapelle bleiwen awer op.

PRESSECOMMUNIQUE