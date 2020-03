Datt vun e Méindeg un d'Schoulen bis den 29. Mäerz hir Dieren zou hunn, huet den Educatiounsminister als e graven Aschnëtt an de Schoulrhythmus bezeechent.

Betraff sinn net just d'Schüler a Studenten, mä et ass och e graven Aschnëtt fir eng 20.000 Leit, déi an dëse Secteuren schaffen.

Concernéiert vun den ofgesote Coursë sinn all d'Lycéeën, och privater, d'Uni, d'Formation des Adultes, d'Coursen um IFEN an de Museksunterrecht, fir just dës ze nennen. Betraff sinn awer och Veräinsaktivitéiten fir Kanner a Jonker, wéi d'Scouten oder och Sportsclibb, grad ewéi Jugendhaiser oder och d'Strukture vun Dageselteren.

Déi nächst zwou Woche sollten awer net als "Vakanz" ugesi ginn, mä d'betraffen 150.000 Kanner a Jonker sollten d'Zäit nëtzen, fir Doheem ze léieren an duerfir sollten och d'Schoulbicher mat Heem geholl ginn, fir datt dës Zäit net onnëtz ass.

Vill Dokumentatiounen iwwert den Unterrecht Doheem sinn och um Site schouldoheem2020.men.lu ze fannen. Et gëllt och eng Hotline fir Elteren an Enseignanten, den 8002-9090, fir hei Froen iwwert eng individuell schoulesch Begleedung ze beäntwerten.

Virum 29. Mäerz gëtt d'Situatioun ëm d'Verbreede vum Virus nei evaluéiert an eng Decisioun geholl, wéi et bis d'Ouschtervakanz dann an de Schoulen weidergeet.

© Luc Rollmann / RTL © Luc Rollmann /RTL © Pierre Weimerskirch / RTL © Pierre Weimerskirch / RTL

All d'Epreuven a Prüfungen, déi déi nächst zwou Wochen ugesat waren, gi verluecht, sou datt sech och den Ofschloss am zweeten Trimester verréckelt, dat inklusiv d'Evaluatiounen. Och d'Epreuves standardisées sinn op Enn Mäerz, respektiv op d'Woch no der Vakanz reportéiert.

Suerge mécht dem Minister Meisch de Premièresexamen, deen an 2 Méint ass. Ënner anerem op europäeschem Niveau soll dës spezifesch Problematik diskutéiert ginn, notamment d'Aschreiwungsdelaien fir d'Unien, déi méiglecherweis kéinten no hanne geluecht ginn.

D'Ambitioun géif awer bleiwen de ganze Schoulprogramm bis den 15. Juli evakuéiert ze kréien.

D'Fro vun Elteren, ob si sollen Doheem bei hire Kanner bleiwen, huet de Minister mat engem Appell u responsabelt Handele verbonnen. Et misst an de Quartieren, an der Famill an tëscht Noperen a Frënn zesummen a solidaresch iwwerluecht ginn, wien da sollt am beschte bei de Kanner bleiwen a wien onbedéngt op senger Schaff gebraucht gëtt.

D'Formulaire fir déi supplementär Deeg fir de "Congé pour raisons familiales" unzefroen, si vun e Freideg den Owend un online um Site vun der CNS ze fannen.