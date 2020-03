De Coronavirus léisst d’Leit zu Hamsterkeef verleeden. D'Rayone ginn eidel geraumt an d'Stëmmung bei de Leit ass ugespaant.

E Freideg de Moien huet d’Police zu Miersch missten intervenéieren, well et ze vill Undrang beim Topaze an och beim Cactus zu Miersch gouf. Doduercher koum et zu Problemer op der Strooss virun den Akafszentren. D’Police huet hei de Verkéier misste reegelen. Um 8 Auer koum et zu deem Chaos. Um 10 Auer huet sech d’Situatioun awer scho berouegt.

Och zu Käerjeng koum et virum Cactus zu chaoteschen Zeenen. Och hei huet d’Police missten agräifen, fir dem Duerchernee Meeschter ze ginn.

D’Police huet eis dës Asätz confirméiert.

Vun de Responsabelen am Cactus heescht et, datt de Stock do ass, dat heescht et gi genuch Wueren, mä d'Employéë kommen net no mat opfëllen. Just bei verschiddenen Produiten wier een en ruptures de stock.

Schreiwes vum Cactus



« Nous avons en effet constaté une affluence importante dans nos magasins depuis le 12 mars, ayant conduit à des ruptures ponctuelles sur certains articles. Nous disposons d’un approvisionnement performant avec des circuits courts depuis nos 3 dépôts à Windhof, Capellen et Bertrange qui nous permettront d’adapter notre approvisionnement en conséquence et d’augmenter la fréquence de livraison si nécessaire. »

Reaktioun vum Dan Kersch op Hamsterkeef



„T’soll een drun denken, datt een net eleng op der Welt ass“, reagéiert de Vize-Premier an Aarbechtsminister Dan Kersch op d’Hamsterakeef.

„Mir packen dat hei nëmmen, wa mir zesummenhalen, wa jidderee just no sech kuckt da geet et mat Sécherheet net op“, sou nach de Minister.

D’Problemer géingen nëmme nach méi schlëmm ginn. D’Leit solle kucken, datt se dat hu wat se brauchen, mä och drun denken, datt déi aner Leit och mussen dat hu wat se brauchen.

Och an anere Butteker koum et zu Hamsterkeef a laange Schlaange virun de Keesen.