An de leschten 8 Deeg hunn eng 100 Entreprisen Interêt ugemellt, fir kënnen kuerz ze schaffen, an do geet et queesch duerch all d’Secteuren.

Et huet een eng 40 formell Demanden erakritt, fir den nächsten Mount am Chômage partiel ze schaffen. dat ass de Stand vun e Freideg de Moien. Domadder wieren 2.800 Persoune vun der Mesure concernéiert. Den 23. Mäerz kënnt de Konjunkturcomité nees beieneen.