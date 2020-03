Mussen d'Caféen an d'Restauranten och komplett zoumaachen, sou wéi dat an der Belsch an a Frankräich de Fall ass?

D'Cafésbesëtzer an d'Restaurateure maachen sech Suergen, datt se wéinst dem Coronavirus geschwënn och musse komplett zoumaachen, sou wéi dat an der Belsch an a Frankräich de Fall ass. "Keng Panik", sot de Mëttelstandsminister Lex Delles e Freideg. Op Nofro hin sot hien, hie géing d’Suerge vun de Cafetieren a Restaurateure verstoen, mä um aktuelle Stand wieren d'Krittären net erfëllt, fir mussen esou eng Decisioun ze huelen. Wéi eng Krittären dat wieren, do huet de Minister op d’Krise-Cellule higewisen. D'Stater Buergermeeschtesch huet e Freideg de Mëtteg och matgedeelt, dass vun e Samschdeg u keng Nuits Blanches méi ofgehalen dierfe sinn. Donieft dierfen och a Restauranten, Baren an Diskoen net méi wéi 100 Leit pro Raum hunn.