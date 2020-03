Nach gëtt et an de Prisonge kee Fall vum Coronavirus. An dat soll och esou bleiwen, well vill Detenue gesondheetlech Problemer hunn.

Dofir ginn vun e Méinden dem 16. Mäerz u vun den Autoritéiten Mesuren en Place gesat. D’Visitten zu Schraasseg ginn op de Minimum reduzéiert. An engem Schreiwes heescht et, datt d’Zuel vun deenen op 25 Visitten an der Woch reduzéiert ginn an datt nëmme maximal 2 Persounen ee Prisonéier déi selwecht Zäit besiche kënnen. D’Leit, déi d’Detenue besiche kommen, musse sech och kontrolléiere loossen. Si mussen ee Questionnaire ausfëllen a si kréien d’Temperatur gemooss. Een direkte Kontakt ass och net méiglech. D’Visitte sinn just an engem spezielle Raum méiglech, wou d’Persounen duerch eng gliese Fënster getrennt sinn. Och d’Visitte vun den Affekote gi limitéiert. Aner extern Persounen duerfe guer net eran. Am Prisong zu Givenich sinn d’Horairen decaléiert, fir ze verhënneren, datt vill Persounen op ee Coup op der selwechter Plaz sinn.

Wat d’Transporter vun Detenuen ugeet, ginn déi och op de Minimum erofgesat, egal, ob dat vun engem Prisong an een aneren ass oder fir bis virun d’Geriicht.

Weider heescht et, datt nei Prisonéier, ier se opgeholl ginn, duerch ee Kontroll musse goen. Persounen, déi verdächtegt ginn, sech mam Virus ugestach ze hunn, kommen a spezifesch Sektioune sëtzen.

D’Mesuren gëllen vum 16. Mäerz un, also vun e Méindeg un.

Schreiwes vum Gouvernement

Mesures de précaution contre la propagation du virus COVID-19 au sein des centres pénitentiaires (13.03.2020)

Communiqué par: Administration pénitentiaire En date du 13 mars 2020, l'Administration pénitentiaire a décidé d'accroître les mesures de prévention contre la propagation du virus COVID-19 et notamment d'éviter son entrée dans les centres pénitentiaires. À cet effet, des actions adaptées à différents cas de figure sont prévues. Pour l'instant, il n'y a aucun cas d'infection confirmé au sein des centres pénitentiaires.

Un nombre important des personnes détenues appartient à la «population vulnérable» en termes de santé. S'y ajoutent qu'elles se trouvent dans un environnement confiné. De ce fait, le but poursuivi est pour l'instant d'éviter l'entrée du COVID-19 en prison. Dans cette intention, les mouvements internes sont limités au strict minimum. Afin de protéger la santé du personnel des centres pénitentiaires et des personnes détenues, différentes mesures visant à interrompre les chaînes potentielles d'infection sont appliquées à partir du 16 mars.

Les visites au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) sont réduites au strict minimum et ont lieu sous des conditions de contrôle et d'hygiène très strictes. Le nombre de visites est limité à 25 visites par semaine, maximum deux personnes par visite, les visiteurs sont soumis à un contrôle approfondi (questionnaire, prise de température) et la visite se déroule dans un parloir sécurisé, où le détenu est séparé par une vitre des visiteurs, empêchant de ce fait au maximum une transmission du virus. Au Centre pénitentiaire de Givenich (CPG), les horaires des visites sont décalés afin d'éviter le rassemblement de plusieurs personnes dans un même endroit.

Les visites par les avocats au CPL sont réduites au strict minimum et les activités demandant l'intervention de personnes externes sont annulées. Les transfèrements de détenus d'un centre pénitentiaire à l'autre sont évités dans la mesure du possible. Les transports de détenus au tribunal sont réduits au strict minimum.

Les cours de formation, le travail dans les ateliers et les activités sportives au CPL sont arrêtés. Seuls les détenus qui travaillent à la buanderie, à la cuisine, au trousseau ou à la corvée des sections, à la corvée intérieure ou extérieure continuent à travailler.

Au CPG seuls les cours de formation sont annulés.

Les nouveaux entrants au CPL sont soumis à des mesures sanitaires appropriées. Par précaution, des sections spécifiques sont mises à disposition des personnes susceptibles d'être infectées.

Les mesures énoncées ci-dessus restent valides jusqu'à nouvel ordre.

De plus, l'Administration pénitentiaire invite chacun à se référer aux informations et recommandations formulées par le ministère de la Santé. Des affiches concernant les précautions et comportements de protection à employer ont été mises à disposition du personnel et des personnes détenues.