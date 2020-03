No DBRS a Fitch huet dann elo och d'Ratingagence Standard&Poors den AAA fir Lëtzebuerg confirméiert, dëst och an Zäite vu Covid-19.

Der Analys vun S&P no, wier Lëtzebuerg gutt opgestallt, fir d'wirtschaftlech Repercussioune vum Coronavirus ze meeschteren.

Offiziellt Schreiwes

L' « AAA » du Luxembourg confirmé par S&P : L'agence atteste la résilience économique du pays face au Covid-19 (14/03/2020)

Communiqué par: Ministère des Finances Après DBRS et Fitch, l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a confirmé le 13 mars 2020 le « AAA » du Luxembourg avec perspective stable. S&P atteste à son tour la solidité économique et financière du Luxembourg, et ceci dans le contexte actuel marqué par la pandémie de Covid-19 et ses répercussions économiques.

Dans son analyse S&P souligne que le Luxembourg dispose des moyens nécessaires pour relever le défi économique provoqué par le Covid-19, même en cas d'une dégradation de la situation. L'agence relève plus particulièrement la bonne santé des finances publiques, grâce aux excédents budgétaires enregistrés au cours des deux derniers exercices et au faible niveau de la dette publique.

A moyen et long terme, l'impact économique pour le Luxembourg devrait rester limité et les fondamentaux d'une croissance économique saine resteront inchangés. L'agence prévoit par ailleurs une amélioration des perspectives de croissance économique du Luxembourg au deuxième semestre, qui ira de pair avec l'atténuation de l'épidémie et un rebondissement des économies à partir de 2021.

Partant, les taux de croissance du PIB pour la période 2020-2023 devraient se situer aux alentours de 2,3%, ce qui est nettement au-dessus de la croissance au niveau européen. Cette croissance est induite principalement par une forte consommation intérieure, la bonne santé du secteur financier, le cadre institutionnel transparent et efficace et la politique budgétaire durable et responsable, axée sur les investissements. La performance du marché de l'emploi devrait également s'améliorer au second semestre et entraîner une baisse lente du taux de chômage.

Pierre Gramegna commente: « Je me réjouis que l'agence Standard & Poor's rejoint les deux autres agences pour reconfirmer le « AAA » au Luxembourg avec perspective stable, et ceci dans le contexte actuel marqué par la pandémie du virus Covid-19. En confirmant la notation la plus élevée possible, S&P atteste que les politiques budgétaires prudentes menées par ce gouvernement forment une base solide pour que notre économie, nos entrepreneurs et nos salariés puissent amortir l'impact du choc économique.»