Um Samschdeg den Owend koum et tëscht 17.30 an 18.15 Auer direkt zu 3 Bränn op 3 verschidde Plazen am Land. Bei kengem dovunner ass engem eppes geschitt.

Géint 17.30 haten op der Simmerschmelz Hecke gebrannt. Géint 17.50 Auer hunn um Cents Offäll Feier gefaangen a géint 18.15 Auer huet op der A3 Mëtz-Lëtzebuerg en Auto gebrannt. An alle Fäll blouf et beim Materialschued.