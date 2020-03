Den Auteur vum Waringo-Rapport kritt Support vum André Prüm a vum Norbert Becker, wat d'Ëmsetze vun de proposéierte Reformen um Haff ugeet.

Och an Zäiten vu Corona ginn et awer och personell Neiegkeeten vum Haff: sou wéi mer iech et op dëser Plaz virun 10 Deeg ewell gemellt haten, geet den aktuellen Hofmarschall Lucien Weiler a Pensioun. Dës Nouvellen confirméiert d'Wort, mat Ajouten, deene mer nogaange sinn.

2 Conseillere fir den Haff / Reportage Roy Grotz

An zwar kritt den Auteur vum Waringo-Rapport iwwert den interne Fonctionnement um Haff, de Jeannot Waringo, wéi et schéngt Support bei der Charge vum Ëmsetzen vun de proposéierten Reformen.

Der Rei no awer:

wéi RTL et gemellt hat, a wéi et d'Wort och lo schreift, geet de Lucien Weiler no méi wéi 4, zum Deel ganz mouvementéierten, Déngschtjoren a Pensioun. Virun 10 Deeg war den Datum vum Depart nach net gewosst; lo schéngt et eise Sourcen no kloer, datt den Grand-Duc dës Woch wäert offiziell iwwert den Depart kommunizéieren, an dann eventuell och kloer maachen, wien d'Relève iwwerhëlt.

Nimm vu potentiellen Successeuren ginn et der eng Partie, woubäi d'Favoritten zur Zäit, wéi et schéngt, am Milieu vun den Ambassadeuren ze sichen sinn. Egal wéi kritt dëse Personnage et net einfach, well net manner wéi d'komplett Reorganisatioun vum Haff wäert op senge Schëlleren rouen. Dat natierlech an enker Zesummenaarbecht mam Staatsminister, deen de politesche Lien tëscht Regierung an Haff duerstellt.

De Premier schéngt dann och net gewëllt eppes dem Zoufall z'iwwerloossen a setzt dem Jeannot Waringo zwee gestanen Experten zur Säit: Wort-Nouvellen no sinn dëst den André Prüm an de Norbert Becker.

Dës personell Nouvelle krut RTL vu Sourcë confirméiert a goufen dem Personal vum Haff och an engem interne Schreiwes matgedeelt.

Iwwerdeem den André Prüm zanter 15 Joer Droits-Dozent op der Uni Lëtzebuerg ass, ass de Norbert Becker de Grënner vun Atoz an huet eng extrem laang an erfollegräich Karriär am Lëtzebuerger Finanzwiesen opzeweisen. Zwee Personnagen also, déi net par hasard den Job als "conseillers spéciaux" kruten, mä déi sech exzellent mat Finanzen, Finanzrecht an personeller Organisatioun auskennen an duerfir och wäerten de Waringo-Rapport ëmzesetze wëssen. Och d'Regierung schéngt also gewëllt, näischt dem Zoufall z'iwwerloossen, net op Zäit ze spillen an d'weider Ausriichtung vun der Cour an d'Hänn vu Profien ze leeën.

Den CSV-Politiker a fréieren Chamberpresident Lucien Weiler, deen u sech d'Redigéiere vum Waringo-Rapport mat ugestouss huet, sollt u sech ewell Enn vum Joer a Pensioun goen, huet dunn seng Charge awer nach ëm eng 4 Méint verlängert, éier lo wéi gesot nach virun Ouschteren de Schlussstréch ënnert dës Charge wäert gezu ginn. Mat him verléisst iwwerdeem, eisen Informatiounen no, och de Chef de Cabinet Michel Heintz den Haff.