Gëschter Owend koum d'Cellule de Crise nach eng Kéier zesumme. Weider Informatioune ginn et de Moie vum Paulette Lenert.

Dat op enger Pressekonferenz um 11 Auer, déi mir live um op RTL Télé Lëtzebuerg, op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.

D'Erklärunge vun den Experten am Uschloss vun der Pressekonferenz däerfe mer leider net live streamen, op Wonsch vun de betraffene Persounen.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.

De Communiqué

Briefing Presse: Détails concernant les nouvelles mesures décidées par le Conseil de gouvernement (16.03.2020)

Communiqué par: ministère d'État

En date du 16 mars à 11h à l'Hôtel St. Augustin, un briefing presse sera organisé pour informer la presse des détails des nouvelles mesures décidées par le Conseil de gouvernement qui s'est réuni le 15 mars 2020. Des informations supplémentaires suivront au cours de la matinée.

La conférence de presse sera tenue par Paulette Lenert, ministre de la Santé.