Och d'Chamber adaptéiert hire Programm wéinst de Mesuren, déi am Kader vun der Corona-Epidemie gëllen.

Sou sinn op Decisioun vum Chamberbüro, deen de Moien beienee war, alleguer d'Chamberkommissiounen, déi fir dës Woch geplangt waren, ofgesot. D'Plenière vun der Chamber kënnt och nëmmen nach op engem Dag amplaz vun 2 beieneen: dat ass just en Dënschdeg.

Um 14 Auer en Dënschdeg maachen de Staatsminister Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert eng Deklaratioun zum Coronavirus virun den Deputéierten. Duerno kënnen dann d'Fraktiounen intervenéieren.

Mä och fir dës Plenière gëlle speziell Mesuren: sou suivéieren net alleguer d'Deputéiert d'Sessioun am grousse Sall, mä wéinst der Sécherheets-Distanz, déi et an ze hale gëtt, ginn eenzel Deputéiert och an aner Säll placéiert, wou d'Deklaratioun dann iwwerdroe gëtt.

Wéinst de Restriktiounen, déi zanter e Sonndeg gëllen, sinn all Deputéiert iwwer 65 Joer fir d'Seance vun en Dënschdeg automatesch entschëllegt.

D'parlamentaresch Seance vun e Mëttwoch, wou net manner wéi 6 Punkte sollten diskutéiert ginn, gouf ofgesot.

D'Aarbechte vun der Chamberverwaltung ginn iwwerdeem normal weider.