Vill Leit sinn onsécher a wëssen net wéi se richteg mat der Situatioun ronderëm de Coronavirus sollen ëmgoen. D'Santé huet Äntwerten.

Am Entscheedungsbam vun der Santé gitt Dir mat Hëllef vu Froen, déi Dir fir iech selwer musst beäntweren, guidéiert, wéi ee Verhalen an ärer Situatioun am Beschten ass.

Beäntwert och Dir déi eenzel Froen a schütz iech an är Matmënschen.