Wéinst der Verbreedung vum Coronavirus ginn den Ament weltwäit Transportméiglechkeete reduzéiert. Dat betrëfft Zich, mä och vill Flich.

Wéi an engem Communiqué vum Ausseministère steet, kréien d'Lëtzebuerger, déi zurzäit am Ausland sinn, recommandéiert, fir nees zeréck op Lëtzebuerg ze kommen. Mat Bléck op déi aktuell Lag kéint e Rapatriement/Retour net op länger Dauer garantéiert ginn.

Zanter dem Weekend plangt schonn d'Luxair de Rapatriement vun hire Clienten.

Communiqué

Communiqué à destination des ressortissants luxembourgeois se trouvant actuellement à l'étranger

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Le ministère des Affaires étrangères et européennes invite tous les ressortissants luxembourgeois se trouvant actuellement à l'étranger à évaluer d'urgence les possibilités de retour au Luxembourg.



Le nombre de pays qui introduisent des restrictions de circulation augmente rapidement et la disponibilité de moyens de transport diminue en conséquence. Dans de telles circonstances un retour/un rapatriement ne serait plus envisageable à court terme.