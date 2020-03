D'Corona-Pandemie ass de Sujet um 14 Auer an der Chamber. De Staatsminister an d'Gesondheetsministesch maachen eng Deklaratioun. Duerno ass eng Debatt.

D'Deputéiert iwwer 65 Joer sinn entschëllegt, si däerfen net bei der Sëtzung derbäi sinn. Am Plenum muss och Ofstand gehale ginn, net all Sëtz wär besat ginn an en Deel vun den Deputéierte wäert d'Seance an engem anere Sall suivéieren.

Wéinst dem Virus goufen all d'Kommissiounsëtzunge fir dës Woch ofgesot.

