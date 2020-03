D'Epidemie bréngt och positiv administrativ Decisioune mat sech, sou zum Beispill bei der CMCM.

De Conseil d‘Administration vun der Gesondheetsmutuelle huet op Propose vun der Direktioun decidéiert, datt all Member, deen nach an der Karenzzäit ass an dee positiv op de Coronavirus getest gouf, d‘Prise en charge garantéiert kritt. Dëst gëllt och fir Leit, déi nei Member bei der CMCM sinn.

D'Mutuelle freet dann och seng 270.000 Memberen, datt si sech net méi sollen via Telefon un d'CMCM adresséieren, wëll d'Leitungen extrem iwwerlaascht wieren. Et setzt ee sech am beschten online mat hinnen a Kontakt.

Schreiwes

Décision Gracieuse du Conseil d’Administration de la CMCM :



En ligne avec les statuts de la CMCM, le Conseil d’Administration de la CMCM a pris la Décision Gracieuse suivante : chaque membre existant qui se trouve en période de stage (de même que tout nouveau membre) recevra la prise en charge prévue dans le catalogue des prestations souscrit auprès de notre Mutuelle pour le cas d’une hospitalisation avec le diagnostic « virus Covid-19 » et se verra donc libéré de la période de stage pour ce cas précis.



Bureaux fermés au public



Afin d’éviter au maximum la propagation du virus, nos bureaux resteront fermés au public jusqu’au nouvel ordre. Nous demandons à nos membres de nous envoyer leurs demandes de remboursement par courrier postal, email ou via l’App CMCM.