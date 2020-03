Den Ausseministère réit de Lëtzebuerger elo zeréck an de Grand-Duché ze kommen. An e puer Deeg kéint dëst net méi méiglech sinn.

Et ginn aktuell ëmmer manner Méiglechkeeten, fir nach aus dem Ausland zeréck op Lëtzebuerg ze kommen an dës Méiglechkeeten kéinten an den nächsten Deeg nach weider erofgoen.

Dowéinst réit den Ausseministère all de Lëtzebuerger, déi aktuell am Ausland sinn, hir Situatioun z'evaluéieren an wa méiglech esou séier wéi Méiglech zeréck an de Grand-Duché ze kommen.

Och gëtt de Leit ofgeroden, nach weider Deplacementer an d'Ausland, spréch ausserhalb vum Schengenraum ze maachen. Sollt een eng Vakanz gebucht hunn, kann een sech mam Reesbüro a Verbindung setzen.

Weider ass et d'Prezisioun, datt d'Grenze fir Lëtzebuerger, déi zeréck an d'Land wëllen, weider opbleift.

De Communiqué vum Ministère

Communiqué à destination des ressortissants et résidents du Luxembourg se trouvant actuellement en déplacement à l'étranger (17.03.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Le ministère des Affaires étrangères et européennes invite les ressortissants et résidents du Luxembourg se trouvant actuellement en déplacement à l'étranger voire effectuant leurs études à l'étranger à évaluer d'urgence leurs possibilités de retour au Luxembourg.

En effet, la disponibilité de moyens de transport diminue de plus en plus alors que le nombre de pays introduisant des restrictions de voyage augmente. Dans de telles circonstances, un retour risque de ne plus être faisable à court terme.

Le ministère recommande dès lors aux ressortissants et résidents du Luxembourg actuellement en déplacement à l'étranger, notamment en dehors de l'espace Schengen, et en fonction de leur situation particulière, de vérifier auprès de leur agence de voyage et/ou compagnie aérienne la disponibilité de vols de retour en Europe et au Luxembourg, et de prendre contact, en cas de besoin, avec l'Ambassade luxembourgeoise accréditée dans le pays en question https://maee.gouvernement.lu/fr/missions-diplomatiques/missions-diplomatiques-et-consulaires-luxembourgeoises.html voire avec le ministère des Affaires étrangères et européennes https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-consulaires.html.

Les frontières sont ouvertes pour les ressortissants et résidents du Luxembourg de retour à leur domicile au Luxembourg.