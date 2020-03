Nodeems een am Ausland schonn op de nämmlechte Wee gaangen ass, wäert och zu Lëtzebuerg den Etat de Crise an nächster Zäit ausgeruff ginn.

Et ass eng aussergewéinlech Situatioun, sou wéi et se hei am Land nach ni gouf. Dat huet de Premierminister en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber deklaréiert. Dat hätt een no engem Gespréich mam Grand-Duc a mat den Institutiounen decidéiert.

"Mir haten de Moie Regierungsrot an nom Regierungsrot hunn ech gefrot, fir d'Institutiounen ze gesinn: de Staatsrot an d'Conférence des présidents. No engem Gespréich mam Grand-Duc kommen mer net derlaanscht, fir och exzeptionell Mesurë matzedeelen. Mir wäerten den Artikel 32.4 vun eiser Verfassung invoquéieren an den Etat de Crise zu Lëtzebuerg deklaréieren. Dat ass een absolut aussergewéinlecht Instrument. Een Instrument wat virgesinn ass, fir e Fall wei deen hei, wou mer Mesurë mussen huelen, fir déi Kris schnellstméiglech an de Grëff ze kréien. Mir schafen e kloren Kader am Aklang mat der Verfassung. Et ass definéiert, wat de Kader ass an et ass limitéiert op déi Mesuren, déi net iwwer déi normal legislativ Prozedur kënne geholl ginn. A maximal 10 Deeg, nodeems mir dësen Text ugeholl hunn an de Staatsrot seng Zoustëmmung ginn huet, muss d'Chamber och den Text hei validéieren an déi gëllt fir eng maximal Zäit vun 3 Méint. D'Parlament kann dat zu all Ament réckgängeg maachen oder ënnerbriechen an et gëtt och eng parlamentaresch Kontroll, an déi ass wichteg. A mir hunn eis och engagéiert vis-à-vis vun den Deputéierten, dass, wa Mesurë geholl ginn, mir selbstverständlech d'Chamber och direkt informéieren."

Xavier Bettel rifft den Etat de Crise aus

De Staat an d'Institutioune fonctionéiere weiderhin. D'Grenze gi kontrolléiert, ma et gëtt keng Garantien, dass se net och nach zougemaach ginn.

Dat Allerwichtegst ass d'Verbreedung vum Virus ze verhënneren. Wann een net zesumme agéiert, da kréie mer Problemer, dat war den Haaptmessage vum Premier Xavier Bettel. Et gëllt déi Vulnerabelst maximal ze schützen.

Aktuell wier een nach net am Etat de Crise. D'Regierung schafft aktuell un engem Reglement mat Mesuren. Soubal dat fäerdeg ass, kënnt den Etat de Crise. Dat dierft net laang daueren.

Duerno muss d'Chamber bannent 10 Deeg d'Reglement mat 2/3-Majoritéit an der Plenière unhuelen, fir et kënnen op 3 Méint ze verlängeren.

De Message vum Premier Minister Xavier Bettel en Dënschdeg e Mëtteg an der Chamber war kloer. "Bleift doheem. Keen soziale Kontakt." Et wier elo net, fir sech Rendez-vous ze ginn, fir matenee spadséieren ze goen oder mateneen ze Picknicken well d'Wieder sou lackeleg ass. Dat wär genee de Contraire vun deem, wat elo gefuerdert wier, sou de Premier.

Xavier Bettel, Extrait 1

Et ginn Ausnamen, mä et soll een de Kontakt mat anere Leit vermeiden oder sou mann Kontakt wéi méiglech hunn. Exceptioune sinn déi professionell Deplacement, urgent medezinesch Terminer, Liewensmëttel akafen an aner wichteg Aktiounen nach.

Xavier Bettel, Extrait 2

All d'Chantiere solle iwwerdeems bis op Weideres zougemaach ginn. D’ekonomesch Aktivitéit geet weider. Grondversuergung muss garantéiert bleiwen, mä d'Gesondheet steet iwwert dem wirtschaftlechen Interessi. Et géing een alles maache fir den Impakt sou kleng wéi méiglech ze halen. Lëtzebuerg hätt eng staark Wirtschaft an zolidd ëffentlech Finanzen. Zil ass et, dass d'Entreprisen sou gutt wéi méiglech duerch dës Kris kommen.

© RTL © RTL © RTL

Gesondheetsmaterial gëtt geklaut

Et wär schlëmm fir dat ze soen, ma immens vill Gesondheetsmaterial géing geklaut ginn, drop an derwidder. Dofir géingen déi nei Liwwerungen elo vun der Arméi bewaacht ginn, sou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert.

Paulette Lenert, Extrait 1

Reaktiounen



D’CSV huet begréisst, datt de Staatsminister den Etat de Crise ausgeruff huet. D’grouss Oppositiounspartei huet och zur Unitéit a Solidaritéit opgeruff, mä sech och ugebueden, fir konstruktiv matzeschaffen.

D’Fraktiounscheffin Martine Hansen huet no Detailer gefrot iwwer d’Mesuren, fir datt Leit net méi erausginn wann et net noutwendeg ass.

"Fir eis ass et definitiv sécher. Mir brauchen eng u sech zimmlech strikt Ausgangsspär, net fir d'Leit ze schikanéieren, mä fir hinnen ze hëllefen. A mir musse resolut agéieren. Och bis hin zu engem Shutdown, wann et da muss sinn. An natierlech mat eisen Noperen, net zögerlech, mä entschlossen. Mir kënnen als Lëtzebuerg net als Insel funktionéieren an dës Kris muss definitiv groussregional gekuckt ginn an et muss groussregional zesummen agéiert ginn."

D'Martine Hansen

D’CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen huet och betount, fir si dierf kee Betrib wéinst der Corona-Kris Faillite maachen.