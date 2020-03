E Méindeg hate sech déi Responsabel vun der Gewerkschaft vun de Lëtzebuerger Apdikter mat der Direktioun vun der Santé gesinn, an hu wichteg Zousoe kritt.

Zanter dass hinne virun e puer Wochen d'Dieren agerannt goufen, fir déi lescht Masken an Desinfektiounsmëttel ze kréien, schéngt et dës Woch endlech méi roueg ginn ze sinn an den Apdikten. An awer missten d'Employéeën elo verstäerkt geschützt ginn, esou d'Fuerderung vun der Gewerkschaft vun de Lëtzebuerger Apdikter. E Méindeg hunn déi Responsabel sech mat der Direktioun vun der Santé gesinn, an hu wichteg Zousoe kritt.

Et wier keng einfach Reunioun gewiescht, ma um Enn gouf den Apdikter hir Haaptfuerderung erfëllt a si kréien elo Maske fir hiert Personal. Gläichzäiteg ass et och vun den Apdikter nach eng Kéier den dréngenden Appell un déi Leit, déi net onbedéngt e Medikament brauchen, doheem ze bleiwen. D'Apdikten an d'Grosisten hätte gutt Stocken an et misst kee sech Suerge maachen, elo fir länger Zäit keng Medikamenter ze kréien, esou de President vum Syndikat vun de Lëtzebuerger Apdikter, Alain De Bourcy.

Alain De Bourcy: "Et si munch Leit, wou fäerten si kriten elo dräi Méint keng Medikamenter méi, wou da wäit iwwer 75 sinn a wou mir jo d'Pathologie vun de Leit kennen, wou besser hätten si géingen sech net d'Suerg maachen, dass si dräi Méint keng Medikamenter méi kréien, mä wou eigentlech d'Suerg ass, dass se déi nächst dräi Méint nach iwwerliewen an net wat an dräi Méint ass, ob et do nach Medikamenter gëtt. Also et muss een et wierklech e bëssen esou iwwerspëtzt formuléieren."

D'Hoffnung vun den Apdikter ass iwwerdeems, dass aus dëser Kris geléiert gëtt an ee sech fir d'Zukunft preparéiert, wéi den Apdikter vun Hesper, Olivier Moes erkläert.

Olivier Moes: "Wat natierlech elo gutt wär – leider ass dat ëmmer e bëssen aus dem Stress eraus, wéi dat dann esou soll opgestallt ginn – dat ass, dass mer do géifen eng Mall an all Apdikt zur Verfügung stelle vun der Reserve nationale, mat Gel Hydroalcoolique, Kosacken, mat Schippen, Jetablen, mat Mondschutz, mat Brëller an esou weider. Dass u sech dat non stop an den Apdikten disponibel wier an dass mer net esou géifen iwwerrascht gi vu Rupturen, wéi mer dat ebe leider dës Kéier fuerchtbar gewinnt sinn."

Nieft der Sécherheet ass awer nach en anere Facteur, deen den Apdikter Kappzerbrieches mécht. Mat enger ganzer Rei Leit, déi bei hire Kanner mussen doheem bleiwen, kéint et iergendwann enk gi mam Personal, esou d'Suerg vum Alain De Bourcy. An da missten d'Gesondheetsberuffer virgoen an eventuell d'Conjointen op d'Kanner oppassen.

Alain De Bourcy: "Am Moment kréie mer et nach geréiert. Mir kréien d'Garden oprecht erhalen. D'Nuetsgarden, Sonndesgarden, d'Samsdesgarden. Wa mer op ee Punkt géinge kommen, wou mer dat net ronn bréngen, da misst deemno wéi Personal requisitionéiert ginn. Bon dat wär eng ganz streng Moossnam, eng ganz uerg Moossnam. Ech mengen, dass mir dat mat guddem Wëlle vun alle Säiten, evitéiert kréien. Et ass sécher net dat wat ech wëll, oder der Comité vum Syndicat vun de Lëtzebuerger Apdikter wëll, mä mir mussen d'Continuité des soins fir d'Leit oprecht erhalen. Och an Zäite wou de Covid19 omnipresent ass."

Nieft de Masken, déi d'Personal elo kritt, goufen an de meeschten Apdikten och nach eng Rei aner Mesurë geholl, wéi zum Beispill, dass nëmmen en puer Leit mateneen dobanne sinn a gekuckt gëtt, dass d'Sécherheetsofstänn agehale ginn – dat fir z'evitéieren, dass ee sech um Enn do ustécht, wou een am Fong soll gehollef kréien.