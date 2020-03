E Mëttwoch huet d'Arméi virum Spidol zu Ettelbréck ugefaangen, fir Zelter mat weidere Better opzeriichten.

D'Kapazitéite vun de Spideeler muss aktuell an d'Luucht gesat ginn. Dofir ass d'Arméi am Asaz, fir Lazarette mat zousätzleche Better virun de Spideeler opzeriichten.

