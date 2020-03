Déi 3 Maison médicales an der Stad, zu Esch an Ettelbréck sinn elo och op fir Patienten déi Symptomer vum Coronavirus hunn.

Zil ass et, dës Patienten ze konzentréieren an zwar baussent den Urgencen an den Praxisse vun de Generalisten. E Mëttwoch de Moien um 10 Auer hunn d'Maisons médicales zu Ettelbréck, an der Stad op der Gare an zu Esch hir Dieren opgemaach. Vun en Donneschdeg u si se vun 8 Auer moies bis nomëttes 16 Auer op. Dat vu méindes bis freides.

De Gesondheetsministère präziséiert, dass ee Récksprooch iwwer Telefon mat engem Generalist soll huelen, éier ee sech an enger Maison médicale presentéiert. Dës Plaze wären net fir einfach Consultatioune geduecht, mä ebe reservéiert fir Leit, déi scho Symptomer ewéi Houscht, Otemproblemer a Féiwer hunn. Wann ee schonn eng Ordonnance fir en Test huet, da soll ee sech och net op de Wee an eng Maison médicale maachen, mä direkt an e Labo fueren.

Communiqué

Ouverture des maisons médicales pour patients ayant des symptômes du coronavirus (18.03.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé À partir du 18 mars, les maisons médicales de médecine générale accueillent les patients présentant des symptômes d'infection respiratoire aigüe.

Le but de cette filière est de concentrer ces patients en dehors des services d'urgence et en dehors des cabinets de médecine générale pour contenir la diffusion de l'épidémie, et permettre l'accès, sur place, à une capacité de prélèvement pour les diagnostics d'infections par du personnel muni des protections requises.

Les 3 maisons médicales de garde du pays seront ouvertes en semaine de 8 à 16 heures. L'objectif de ce nouveau mode de fonctionnement des maisons médicales est d'offrir aux personnes souffrant d'une infection respiratoire aigüe un circuit de prise en charge dédié autour de trois axes: accueil et tri des patients – consultation médicale – prélèvement.

«La mise en place de ce flux séparé s'inscrit dans les efforts du gouvernement visant à freiner la propagation du virus. Il est essentiel de gagner du temps face à l'ampleur de cette épidémie», a souligné la ministre de la Santé, Paulette Lenert.

Pour assurer le bon fonctionnement des maisons médicales, veuillez uniquement vous rendre à la maison médicale sur indication de votre médecin traitant.

Trois maisons médicales de garde sont disponibles dans l'ensemble du pays:

• Luxembourg-ville

59, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg

• Esch/Alzette

70, rue Émile Mayrisch, L-4240 Esch/Alzette

• Ettelbruck

110, avenue Lucien Salentiny, L-9080 Ettelbruck

Des options pour installer une structure médicale similaire à l'Est du pays sont en train d'être analysées.

Retrouvez toutes les informations sur le site https://gouvernement.lu/coronavirus.