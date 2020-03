Dës Consultatioun ka vu Leit, déi a Quarantän sinn, iwwer Telefon, Tablet oder Computer gemaach ginn.

Fir vun dësem Service ze profitéiere soll ee sech u folgend Schrëtt halen:

- Op de Site vum CHEM goen (www.chem.lu)

- Hei ukomm, klickt een op der Startsäit op de Knäppchen "téléconsultation médicale d’urgence"

-Hei gëtt een da weidergeleet a kritt gesot, wat een alt en attendant zesummesichen, respektiv preparéiere soll. Heizou gehéiere d'Kaart vun der Sécurité sociale, d'Carte d'identité oder de Pass an et soll ee wann et geet d'Temperatur moossen.

Dono soll een dann op de Knäppchen drécken, fir mam Dokter a Verbindung gesat ze ginn. Falls den Dokter online ass, kënnt een an eng virtuell Salle d'attente. Dono kann een dann iwwert Videokonferenz mat sengem Dokter kommunizéieren.

D'Zomm vu 47,30€ gëtt da wéi üblech bezuelt a vun der Caisse medicale rembourséiert.

Mise en service de la téléconsultation médicale d'urgence au CHEM (

18 mars 2020)

Le confinement actuel de la population et tout particulièrement des personnes en quarantaine pour cause de Covid-19, risque d’être problématique en cas de nécessité urgente de consulter un médecin. Cette situation concerne également les personnes ne pouvant se déplacer pour quelque raison que ce soit.

Il est important de pouvoir offrir des alternatives à toutes ces personnes. Pour répondre à cette demande, la direction du CHEM à mis en place dès ce jour, mercredi 18 mars un service de téléconsultation médicale d’urgence.

Ce service est accessible à tous à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Le système est entièrement sécurisé, par cryptage des données.

Dans un premier temps, le service sera accessible de 16h à 18h. En fonction de la demande effective de ce service les horaires seront élargis.





Pour profiter de ce service, la procédure à suivre est la suivante :

Le patient se rend sur le site du CHEM : www.chem.lu

Sur la page d’accueil, il faut cliquer sur le bouton « téléconsultation médicale d’urgence»

Sur la page d’accueil de ce service le patient aura quelques explications sur ce qu’il lui faut faire avant de se connecter:

Préparer sa carte de sécurité sociale

Préparer une pièce d’identité : carte d’identité ou passeport

Si les patients le peuvent, il leur est demandé de prendre leur température avant la consultation.

Ensuite il suffit de cliquer sur le bouton pour être mis en relation avec le médecin.

Si le médecin est déjà en ligne, le patient sera automatiquement mis en attente dans une « salle d’attente virtuelle ».

Une fois la connexion établie avec le médecin, la consultation s’effectue en mode vidéo.

Le médecin consignera les données médicales de la consultation dans le dossier médical du patient.



La consultation sera ensuite facturée par le médecin au tarif de 47,30€

Le remboursement s’effectuera ensuite de façon habituelle en renvoyant la facture acquittée à sa caisse de maladie.