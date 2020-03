Natierlech gëtt sech och am Prisong un d'Corona-Restriktiounen ugepasst.

Zanter e Mëttwoch sinn all Visitte fir d'Prisonéier verbueden, domat soll absolut verhënnert ginn, dass de Virus de Wee hannert d'Mauere vum Prisong fënnt.

Fir de Kontakt mat de Familljen awer ze halen, gi Parloire fir d'Prisonéier amenagéiert, wou dee Kontakt via Skype ka geschéien.

Wat de Prisong zu Giwenech ugeet, sou sinn do d'Sonndes-Sortien an de Congé Penal temporär gestrach. D'Leit, déi zu Giwenech sinn, hunn awer an der Reegel e GSM, fir de Kontakt mat hire Familljen oprecht ze erhalen.

Fir béid Sitte bleift et d'Recht natierlech fir d'Prisonéier, fir Ausgang am ofgesécherten Haff dagdeeglech ze kréien.

Et ginn och bis op Weideres keng Prisonéier tëscht de Prisonge verluecht an nei Prisonéier gi preventiv a Quarantän gesat.

Offiziellt Schreiwes

Renforcement des mesures de précaution contre la propagation du COVID-19 aux centres pénitentiaires (18.03.2020)

Communiqué par: Administration pénitentiaire

Avec effet immédiat, les mesures de prévention seront renforcées aux centres pénitentiaires.

Vu la propagation du virus COVID-19 au Luxembourg, l'Administration pénitentiaire a pris la décision de suspendre toutes les visites physiques aux centres pénitentiaires. Étant donné que le virus risque de se propager à grande vitesse dans des lieux fermés, les visites resteront suspendues jusqu'à nouvel ordre. À l'heure actuelle, le but principal poursuivi par l'administration est toujours d'éviter l'entrée du virus en prison.

Au Centre pénitentiaire de Luxembourg, des parloirs aménagés pour mener des entretiens via Skype sont mis à disposition des détenus leur permettant de maintenir le contact avec leurs familles (personnes apparentées jusqu'au deuxième degrés et/ou les conjoints/partenaires). À cette fin, le nombre de parloirs a été fortement augmenté.

Au Centre pénitentiaire de Givenich, les sorties dominicales et le droit de prendre des congés pénaux sont suspendus temporairement. Cette mesure est prise suite aux consignes de sécurité arrêtées par le gouvernement, notamment la limitation des relations sociales et des circulations sur la voie publique. Les détenus au CPG disposent généralement d'un téléphone portable et ont la possibilité d'utiliser les cabines téléphoniques hébergées sur le site.

Les restrictions énoncées dans le communiqué du 13 mars 2020 (suspension de différentes activités, limitation des mouvements) restent maintenues. Ces restrictions ne concernent pas le droit de promenade en plein air des détenus.

Pour l'instant, il n'y a pas de transfèrements de personnes d'un centre pénitentiaire à l'autre et les nouveaux entrants sont mis en quarantaine.

Au cours des dernières semaines, l'Administration pénitentiaire a anticipé différents cas de figure pour faire face à la propagation du COVID-19 et a mis en place un plan qui prévoit différentes pistes d'action adaptées en fonction du degré d'alerte. L'administration continue à assurer ses missions en service réduit afin de limiter la circulation des personnes et les déplacements sur la voie publique conformément aux instructions du gouvernement.