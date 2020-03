Mir hu kee Shutdown, et dierf ee rausgoen, ganz limitéiert, sou de Policeminister a Vizepremier François Bausch en Donneschdeg op enger Pressekonferenz.

Et bräicht ee kee "Laissez-passer" wann een op d'Aarbecht fiert. Och Liewensmëttel akafen ass méiglech awer Zitat "ouni Kosettercher ze halen" a séier. Donieft war et nach emol den Appel vum Minister un eeler a vulnerabel Leit, fir doheem ze bleiwen. Caféen a Restauranten dogéint gi streng kontrolléiert an och sanktionéiert, wa se sech net un d'Spillreegelen halen. Hei ass eng Amende vu 4.000 Euro per Gesetz virgesinn. Et wier net den Ament Party ze maachen, sou de François Bausch.

Exrait François Bausch, Strofe fir Restauranten a Caféen

Vun e Méindeg un ass de reguläre Passagéiertrafic um Fluchhafe gestoppt. Et gi just nach Rapatriementer organiséiert.

D'Leit sollen op kee Fall nach reesen an doheem bleiwen. Och wier et net zwéngend néideg, elo direkt Heem ze kommen.

De Fluchhafe bleift op fir de Frachtberäich, dee géif méi wéi jee gebraucht. D'Cargolux géif relativ vill fléien. D'autant plus, well op de Stroossen wéinst de Grenzkontrollen Problemer do sinn.

D'Air Rescue flitt och nach emol weider

Den ëffentlechen Transport gëtt jo drastesch erofgefuer: e Minus vu 40% beim Zuch an den Tram fiert elo nach den Ament am Véierelsstonnen-Takt, mä d'Kadenz wäert weider zréckgoen. Och de Busverkéier wäert weider zréckgefuer ginn, sou de François Bausch.