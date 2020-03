Den Ausseministère präziséiert an engem Communiqué, dass Mënschen aus engem Net-EU-Land den Delai vun hirer Openthaltsgeneemegung hei verlängert kréien.

Dat betrëfft déijéineg, deenen hire Visa, hir Autorisatioun fir een Iwwergangs-Séjour, hir Carte de séjour an hiren Titre de séjour zu Lëtzebuerg op den 1. Mäerz 2020 auslafen. An zwar esou laang den Etat de Crise dauert. Dee ka jo 3 Méint laang daueren, ausser e gëtt vun der Chamber verkierzt.

Dat selwecht gëllt fir d'Demandeurs d'asile, déi eng Demande gestallt hunn, dës awer ofgelaf wier. D'Leit solle keng Demarchë maachen, d'Prolongatioun geschitt automatesch.

Communiqué

Communiqué à destination des ressortissants de pays tiers se trouvant actuellement au Grand-Duché de Luxembourg (19.03.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

La Direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes tient à rappeler que, vu l'état de crise, il importe de limiter les déplacements des personnes aux niveaux national et international pour éviter la propagation du virus COVID-19.

À cette fin, et pour éviter toute remise en cause des droits que leur confère le document de séjour qu'ils possèdent, le séjour des ressortissants de pays tiers détenant un des documents suivants, qui arriveraient à échéance à compter du 1er mars 2020, est régulier pour la durée de l'état de crise:

• Les visas de court et de long séjour;

• Les autorisations de séjour temporaire;

• Les cartes de séjour;

• Les titres de séjour.

De même, le séjour de ressortissants de pays tiers non soumis à l'obligation de visas et dont le séjour vient de dépasser les 90 jours est régulier pour la durée de l'état de crise.

En matière de demandes de protection internationale, les attestations de dépôt d'une demande de protection internationale, à savoir les «papiers roses», qui viennent à échéance sont prolongées pour la même période.

Il est à souligner que les mesures précitées sont automatiques et que les personnes concernées ne doivent faire ni de démarche, ni de demande particulières.

La Direction de l'immigration n'émet pas de document certifiant cette prolongation provisoire.

Finalement, la Direction de l'immigration informe qu'il n'est actuellement pas possible de déposer des dossiers et documents en main propre. Il est demandé d'envoyer toute pièce par courrier. De plus, tous les guichets resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.

Toutefois, pour les urgences dûment justifiées l'accueil du public sera garanti sur rendez-vous. La prise de rendez-vous est organisée via l'adresse immigration.public@mae.etat.lu en précisant le contexte de l'urgence.